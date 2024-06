Isola dei Famosi 2024 svelati i chilogrammi persi dai naufraghi | ecco chi è il più dimagrito

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 2 giugno 2024) L’edizione in corso dell’deiè ormai giunta al termine ed è tempo di tirare fuori lo specchio per i concorrenti ancora in gioco. Nelle prossime dirette, iavranno l’occasione di vedersi a distanza di tempo e capire quanti kg hanno perso durante l’avventura. E’ chiaro che chi ha incominciato l’esperienza dal giorno zero ha perso molto più peso di chi è arrivato di recente in Honduras. Edquindi che Edoardo Stoppa, Edoardo Franco e Alvina Scortecci sono quelli più dimagriti.dei: Edoardo Stoppa è il piùL’ultima settimana dell’deiè cominciata e ora iassaporano l’idea di tornare a casa. Prima di farlo però saranno informati sulle loro attuali condizioni fisiche o meglio su quanti kg hanno perso durante l’avventura.