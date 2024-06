Il raduno nazionale La città con i vigili del fuoco ricorda i morti in servizio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Una mattinata di festa, tra applausi e colori, per rendere omaggio aidel, che hanno scelto Brescia per il 28esimodell’Associazione italiana. La parata di ieri mattina ha concluso una settimana intensa, con convegni, mostre, spettacolo di beneficenza, che hanno raccontato il lavoro deidel. Ieri mattina dopo la messa in Duomo celebrata dal vescovo Pierantonio Tremolada, circa un migliaio tradel, istituzioni e associazioni (tra cui Croce Rossa e UNICEF con i bimbi della scuola primaria Calini di Brescia) hanno sfilato da piazza Duomo a piazza Mercato, accompagnati dalle musiche delle bande di Verolanuova e Borgo Trento. Ad accompagnarli, lungo le strade del centro, tanti bresciani che hanno applaudito alla parata, testimoniando l’affetto per idel