Cos’è la zecca marginata che sta colpendo il Friuli-Venezia Giulia e perché è pericolosa

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 2 giugno 2024) La, nome familiare della Hyamma marginatum, è un parassita più grande della classica. Solitamente si trova sugli uccelli, in particolare il balestruccio pallido. Allasi attribuisce la trasmissione del virus Bahig e della febbre emorragica Crimea-Congo. A livello geografico è situata nell’Africa settentrionale, nell’Europa meridionale e in alcune parti dell’Asia. Nelle ultime ore, alcuni esemplari sono stati individuati nel, con grande preoccupazione vista la sua pericolosità. Non è la prima volta che questa creatura si nota in Italia, ma era perlopiù legata ad uccelli migratori. In questo caso, la colpa è sempre quella del cambiamento climatico che ha innalzato le temperature. Questo ha permesso a popolazioni delladi stabilizzarsi e diffondersi.