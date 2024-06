Auto si ribalta dopo lo schianto a Capparuccia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Rocambolesco incidente ieri mattina lungo la strada provinciale Girola in località, frazione di Ponzano di Fermo, fortunatamente solo ferite lievi. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11,30 di ieri, non è ancora chiara la dinamica dello scontro in cui sono rimaste coinvolte due vetture: una Honda e una Jeep, a riportare la peggio la Honda che ha finito per cappottarsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i volontari delle Croce Verde di Torre San Patrizio e Fermo, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri di Fermo. A bordo di una vettura tre ragazzi poco più che ventenni che hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso. E’ stato l’uomo alla guida della seconda vettura a riportare la peggio, un 45enne residente a Fermo, che è stato trasferito al pronto soccorso del Murri per controlli, ma le sue condizioni non destavano preoccupazione.