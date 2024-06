Atletica leggera Ultimi ritocchi per gli Europei | Dosso oggi corre a Stoccolma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Ormai in vista dei campionatiche iniziano venerdì a Roma,per Zaynabche nel tardo pomeriggio diè impegnata anel Bauhaus-Galan, importante meeting di Diamond League. Prevista la diretta su Raisport con l’azzurra in pista alle 18,15. Le avversarie sono complicate, ma questi sono meeting di caratura mondiale e non esistono gare facili. La, stagionale e primato italiano di 11.02, se la dovrà vedere con la gambiana Gina Bass (10.93) e con la connazionale di nascita, l’ivoriana Marie-Joseée Ta Laou-Smith (10.91). Ma anche le altre al via sono grandi atlete, come Brittany Brown (Usa, 11.21, ma 10.90 in carriera), la svedese Julia Henriksson (11.19), la jamaicana Natasha Morrison (11.32 quest’anno, ma personale di 10.