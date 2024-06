Atalanta grave infortunio per Scalvini | rottura del legamento crociato del ginocchio Addio Europei

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Bergamo, 2 giugno 2024 – Nienteper Giorgio. L’occorso al 20enne difensore di Palazzolo a dieci minuti dal termine della partita casalinga di questo pomeriggio contro la Fiorentina si è rivelato, dopo una risonanza magnetica cui il giocatore è stato sottoposto in serata, piùdel previsto: unadeldelsinistro. Il calciatore dell’ovviamente non potrà rispondere alla convocazione del ct Luciano Spalletti e da domani insieme allo staff sanitario atalantino sarà sottoposto ad ulteriori valutazioni clinico specialistiche per definire l’iter del recupero dall’, che potrebbe passare da una terapia conservativa ad una chirurgica.I tempi di recupero del 20enne talento nerazzurro sono tra prevedibilmente lunghi, tra i quattro e gli otto mesi.