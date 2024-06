Atalanta-Fiorentina | programma e telecronisti Dazn recupero Serie A 2023 2024

Fonte : sportface di 2 giu 2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Atalanta-Fiorentina, match valido per il recupero della ventinovesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium si chiude finalmente il campionato: morale opposto per le due formazioni, visto che la Dea festeggia ancora la vittoria dell’Europa League e la qualificazione alla Champions League, mentre i viola hanno invece perso la finale di Conference League e giocheranno in questa competizione anche il prossimo anno.

