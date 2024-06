ANSA-INTERVISTA Bitpanda fintech e banche ora collaborino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) "europee devono collaborare. E' una strada naturale fra chi ha la tecnologia e la capacità di innovazione e chi i clienti e i dati, per evitare che l'Europa e il suo comparto bancario restino indietro a scapito di altre aree del mondo come Stati Uniti e Asia che comunque andranno avanti". Mireya Fernandez, da qualche mese è Country Lead per l'Europa meridionale e la Cee Group (Europa centrale e orientale) di, la piattaforma di trading e investimenti basata a Vienna. Spagnola, studi negli Stati Uniti e una carriera in aziende tecnologiche internazionali, in un'all'ANSA durante una pausa di un convegno a Roma sulla blockchain, sottolinea come "l'Italia sia un paese in cui il gruppo punta molto" e che ha "compiuto passi avanti nella digitalizzazione" e "in un approccio diverso del cliente agli asset virtuali".