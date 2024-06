2 Giugno | Foti ' amare patria affrontare con determinazione sfide globali'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Il 2per l'Italia non rappresenta solo un evento fondamentale - come la chiamata al voto della popolazione italiana, donne comprese, che sancì la nascita della storia repubblicana - ma indica soprattutto un impegno per il futuro, a mantenere vivi i valori di libertà, democrazia e unità che sono alla base della nostra Nazione. L'amore verso la nostrasi incarna anzitutto nell'conleche si presentano. Oggi, celebriamo non solo la nostra storia e le nostre tradizioni, ma anche il futuro della nostra Repubblica. Con orgoglio e, continuiamo a costruire un'Italia più forte, giusta e prospera per tutti i suoi cittadini". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso