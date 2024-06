Se ancora non sei andato in pensione nel 2025 sono guai

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 1 giugno 2024)non sei riuscito ad andare in? Preparati al peggio: dalin avanti sarannoper i lavoratori. Pensioni sempre più in bilico tra promesse da mantenere e casse che si stanno prosciugando. Senon sei riuscito ad accedere allasappi che potresti dover restare inchiodato al lavoroper molti anni.grossi per chi non èin/Cityrumors.itLa riforma delle pensioni che tutti attendevamo con la legge di Bilancio 2024, probabilmente non vedrà la luce neppure nel. Le casse dello Stato il prossimo anno non saranno in condizioni migliori rispetto ad oggi: anzi, secondo le previsioni il Governo potrebbe trovarsi nell’impossibilità di fare ulteriore debito. La legge di Bilancio 2024 è costata 24 miliardi di euro di cui 16 di extra deficit: dalnon si potrà più procedere in questa direzione e il rischio è che i soldi per attuare altre misure vengano trovati proprio dando una bella sforbiciata alle misure di prepensionamento.