Roversi a Parigi Dalle Polaroid all’arte della moda

(Di sabato 1 giugno 2024) Paolocelebra i suoi cinquant’anni a, dove è giunto nel 1973 da Ravenna, con una mostra notevolissima al Palais Galliera, curata dall’artista insieme a Sylvie Lécallier, in scena fino al 14 luglio prossimo, accompagnata da un bel catalogo, firmato dai curatori (Éditions Paris Musées, pp. 208, € 40). Il percorso inizia, magnificamente, con la scoperta delle(che reca il suo stesso anno di nascita, una identificazione che ha portato al conio dell’espressione “paoloroid”), utilizzate con tecniche diverse da quelle usuali, cogliendo l’attimo di una storia, nel corso di lunghe sedute, assai calme, con tempi da studio d’artista, più che da grande produzione di. Dal 1975, dopo l’apprendistato con Laurence Sackman (e il rifiuto di Guy Bourdin di prenderlo come assistente per via del suo segno zodiacale), iniziano le collaborazioni con i grandi magazineni, a partire dal 1975 quando pubblica la prima foto su Elle, passando poi a Depêche Mode, Vogue, Egoïste e infinite altre testate.