Perché si festeggia il 2 giugno e quando le donne ottennero il diritto al voto

(Di sabato 1 giugno 2024) Il 2è una data fondamentale per l’Italia, non solosegna la Festa della Repubblica, ma ancherappresenta un momento storico cruciale per leitaliane. Questo giorno del 1946 è statoleitaliane hanno avuto l’opportunità di esercitare il lorodiper la prima volta in un’elezione nazionale. L’importanza delFemminile nel 1946 La celebrazione del 2come Festa della Repubblica deriva dal referendum istituzionale del 1946,il popolo italiano fu chiamato a scegliere tra Monarchia e Repubblica. Questosegnò la fine del regno di casa Savoia e l’inizio di un nuovo percorso democratico per l’Italia. Con 12.718.641 voti a favore della Repubblica contro i 10.718.502 per la Monarchia, il referendum sancì l’esilio della famiglia reale e l’istituzione della Repubblica Italiana.