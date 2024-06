Perché giugno è il Pride Month?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 1 giugno 2024) Il primoinizia quello che si chiama, il mese dell’orgoglio LGBTQIA+. 30 giorni in cui si terranno eventi, manifestazioni e iniziative che celebrano la comunità lesbica, gay, bisessuale, transgender, queer, intersex, asessuale. E più in generale di chiunque non si rispecchi nella definizione di eterosessuale. Tra i momenti più importanti, la marcia del, che si svolge in tantissime città del mondo.proprio? Si è scelto questo mese per rendere omaggio ai moti di Stonewall, il locale newyorchese dove la notte del 281968 andò in scena una vera e propria guerriglia tra gli avventori, omosessuali e transgender, e i poliziotti che erano soliti vessarli. La sommossa durò tre giorni e stimolò una fortissima presa di coscienza della community queer e degli alleati, che da quel momento celebrò l’orgoglio dell’appartenenza con manifestazioni e commemorazioni.