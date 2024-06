Pallamano A Gold Questa volta la Macagi Cingoli festeggia | con il 34-28 al Trieste resta in massima serie

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 1 giugno 2024) Con una grande prova di squadra, Strappini e compagnino ancora indavanti ai 500 del PalaQuaresima. 9 gol per Codina Vivanco, Albanesi ancora decisivo tra i pali. Con Chiaravalle e Camerano saranno tre le marchigiane innel 2024-2025, 1° giugno 2024 – Laresterà inanche nel 2024-2025. Davanti a oltre 500 spettatori del PalaQuaresima, infatti, la squadra di Palazzi ha battuto34-28 in gara 2 della finale play-out. Una vittoria di squadra per Strappini e compagni, nella top ten del massimo campionato italiano, maturata grazie all’aggressività in difesa, alle parate di Albanesi e alle doti realizzative di Codina Vivanco, Shehab, Somogyi e D’Benedetto. La squadra più titolata d’Italia, di contro, torna subito inA Silver.