Memoir Of a Snail di Adam Elliot in Anteprima mondiale ad Annecy

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 1 giugno 2024) L’International Animation Film Festival è diventato un’opportunità sempre più importante per i principali studi statunitensi per mostrare le loro prossime offerte animate.Of as: chi compone il cast vocale?Of as , l’ultimo lavoro d’amore in stopmotion del premio Oscar®(MARY AND MAX) con un cast vocale guidato dal Golden Globe Award. e la vincitrice del Primetime Emmy Award Sarah Snook (SUCCESSION), la candidata all’Oscar® Jacki Weaver (IL REGNO DEGLI ANIMALI, IL FODERA D’ARGENTO PLAYBOOK), la vincitrice del Golden Globe e candidata all’Oscar® Kodi Smit-McPhee (IL POTERE DEL CANE), Nick Cave, ed infine, Eric Bana (DIRTY JOHN, HULK). Trama Grace Pudel è una disadattata solitaria con un’affinità nel collezionare lumache ornamentali e un intenso amore per i libri.