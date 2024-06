Maxi rissa in strada con lancio di bottiglie | in manette quattro peruviani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Milano, 1 giugno 2024 –inpoco dopo le 20.30 conclusa con l’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno arrestato: un 29enne e un 41enne incensurati, un 39enne e un 38enne con pregiudizi di polizia. I militari sono intervenuti dopo alcune segnalazioni pervenute al 112, in via delle Betulle, dove era stata segnalata unaconditra una decina di persone. All'arrivo delle pattuglie, iarrestati sono stati bloccati mentre ancora si fronteggiavano con calci e pugni, mentre gli altri partecipanti si erano già dati alla fuga. Due dei fermati sono stati trasportati dal 118 all’ospedale “Policlinico” di Milano, per piccole escoriazioni e lievi traumi, dimessi successivamente con 5 giorni di prognosi.