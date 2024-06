LIVE MotoGP GP Italia 2024 in DIRETTA | Bagnaia vola nella FP2 davanti a Marc Marquez e Bastianini

Leggi tutta la notizia su oasport

10.34 Per il momentoprocede su tempi alti, come. Non migliora nessuno in questo momento. 10.33 Spingono Bezzecchi e Vinales ma non migliorano i rispettivi tempi. Si lanciano. 10.32 Morbidelli migliora in ogni settore e sale in terza posizione in 1:46.036 a 428 millesimi dache sembra avere messo a segno un tempo eccellente… 10.31 Siamo negli ultimi minuti della sessione. Vediamo se i piloti continueranno a studiare le gomme oppure proveranno il time attack. La sensazione è che molti vogliano provare le soft anche per la gara lunga. 10.30 Di nuovo in pista. Attende ancora qualche istante Jorge Martin, attualmente 13° a 941 millesimi. 10.