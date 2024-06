Le stoccate di Federico | Sogno le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Piccoli campioni crescono. Lui èGreganti di Castelbellino, fresco di medaglia di bronzo al campionato italiano under 20. "Ho iniziato questo sport a 6 anni grazie ad un mio ex compagno di classe che praticava scherma. La vera scintilla scattò dopo il mio primo campionato italiano Under 14, quando capii che avrei voluto essere al posto del vincitore. La scelta di continuare fu facile, anche se all’inizio ero tentato dal calcio. I miei genitori mi incoraggiarono a persistere nella scherma, dicendomi che avrei sempre potuto giocare a calcio con gli amici, ma costruire una carriera schermistica sarebbe stato molto più gratificante. Avevano perfettamente ragione, e ora è difficile trovare la voglia di fermarmi per riposare". "Quest’anno – aggiunge - è stata una stagione lunga e impegnativa, e non è ancora finita con due campionati italiani ancora da disputare, Under20 e assoluti.