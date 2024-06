La mostra a Villa Bertelli Da Nomellini a De Chirico I grandi post-Macchiaioli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) FORTE DEI MARMI (Lucca) Prima ancora delle immagini colpiscono gli aneddoti e le storie di vita che si celano dietro quelle pennellate considerate degli autentici capolavori. C’è per esempio il pittore livornese Giovanni Bartolena che usava l’olio delle scatolette di tonno perché era povero, nonostante i natali in una famiglia benestante. Oppure l’incontro della vita, come quello tra Filippo De Pisis e i fratelli Giorgio e Andrea De, incontro che gli spalancò le porte della metafisica. Ma soprattutto, a unire queste storie d’altri tempi c’è la passione per l’arte che ha portato la “Società di Belle Arti“ di Viareggio a dar forma alla“Daa De. Luci e suggestioni da una collezione privata“, costituita da una selezione di circa 40 dipinti, tutti provenienti, appunto, da una collezione privata.