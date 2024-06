La casa in affitto? Un miraggio Troppi immobili riservati ai turisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Pontremoli, 1 giugno 2024 – Una lotta impari quella contro lo spopolamento nei paesi della Lunigiana. Si moltiplicano le iniziative per incrementare il turismo ma vivere sul territorio per chi decide di sceglierlo come residenza continua ad essere difficile. Anche, e forse soprattutto, per gli “smart worker” che rappresentano un significativo potenziale di nuovi abitanti giovani e non solo. E’ difficile trovare case ina prezzi adeguati, ma è difficile anche trovare abitazioni adeguate per viverci, senza contare i servizi difficoltosi, dalla mobilità alla rete mobile e internet ormai essenziali. Cambiamenti di natura demografica e socio-economica condizionano da sempre l’andamento della domanda e dell’offerta abitativa. La ricerca di un equilibrio è fondamentale e ragguardevole è il ruolo del mercatoare per la risoluzione dei problemi abitativi sempre più individualizzati.