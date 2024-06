Dumfries nota stonata dell’Inter? Due opzioni all’orizzonte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024) Denzelrischia di essere l’unicadi un’estate di rinnovi in casa Inter. L’agente dell’olandese ha un incontro in programma con la dirigenza, due. SCELTE – Denzelha il contratto in scadenza a giugno del 2025, tra l’altro nel periodo che coincide con la partecipazioneal grande Mondiale per Club negli Stati Uniti. L’agente dell’olandese ha un incontro in programma prossimamente con la dirigenza per capire se ci sono i margini per prolungare. Sarebbe ideale avere ancora l’esterno ex PSV, perché è comunque stato uno dei simboli‘inzaghiana‘ nata tre anni. C’è però il rischio che diventi l’unicatra i rinnovi in via di definizione di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella.