Dortmund ‘qui per vincere’ – Terzic

(Di sabato 1 giugno 2024) 2024-06-01 01:00:38 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’allenatore del BorussiaEdinafferma che i suoi giocatori “devono vincere” quando affronteranno i 14 volte titolari del Real Madrid nella finale di Uefa Champions League 2024 sabato. La squadra tedesca è considerevolmente sfavorita, avendo perso due volte durante una stagione europea sorprendentemente lunga, nonostante il deludente quinto posto in Bundesliga. Mentre il Real Madrid è il club di maggior successo nella storia della competizione, ilè andato oltre i quarti di finale per la prima volta dopo aver perso contro il Bayern Monaco nella finale 2012/13, disputata sempre allo stadio di Wembley.