Dengue allarme a Cervia | via alla disinfestazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024)(Ravenna), 1 giugno 2024 -dopo la segnalazione di un caso accertato disu una persona rientrata Italia dall’estero. L’è scattato immediatamente e il Servizio igiene pubblica dell’Ausl si è subito attivato per la relativa. Laè una malattia virale molto diffusa in alcuni Paesi tropicali, che si trasmette attraverso la puntura di zanzare appartenenti al genere Aedes (come le ‘zanzare tigre’) e nella forma classica si manifesta con febbre elevata, cefalea, dolori articolari e muscolari ed emorragie più o meno gravi. A scopo precauzionale, il Comune di, su indicazione dello stesso Servizio Igiene Pubblica, ha programmato quindi l’esecuzione da parte di operatori specializzati di un intervento straordinario dinel raggio di 100 metri dall’abitazione della persona a cui è stata diagnosticata la malattia.