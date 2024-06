Da FUTURAnetwork eu di ASviS le proposte del Festival dello sviluppo sostenibile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) Si riporta dal sitoil testo integrale di Andrea De Tommasi del 29/5/24. Nella tavola rotonda dell’evento conclusivo, il contributo alla preparazione del vertice Onu attraverso quattro analisi di esperti di grande livello: giustizia intergenerazionale, rapporto con l’AI, multilateralismo e giustizia climatica. Video e testo integrali. Da.eu L’ottava edizione deldell’si è chiusa il 23 maggio alla Camera, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari, con l’evento “Urgenze, aspettative e impegni per lo: verso il ‘Summit sul futuro’ delle Nazioni unite”. Già il titolo era un richiamo forte al vertice convocato dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres per il 22 e 23 settembre 2024 a New York, con l’obiettivo di forgiare un sistema multilaterale più efficace, interconnesso e inclusivo.