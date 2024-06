Crac Helios Patteggia anche l’Ad

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Secondomento nel giro di quindici giorni in tribunale a Grosseto per ildi, l’azienda di impianti fotovoltaici fallita il 15 giugno 2015. In tribunale a Grosseto, davanti al giudice Sergio Compagnucci, hato l’amministratore delegato della Spa, Roberto Benedetti, accusato di bancarotta fraudolenta, in concorso con Edoardo Calderone, presidente e membro del Cda della stessa società. Sono stati i militari della Guardia di finanza ad approfondire l’inchiesta: decine di clienti erano rimasti beffati dalle intenzioni della società che aveva promesso negli anni di sistemare le cose. I militari delle Fiamme Gialle hanno accertato che fin dal 2012 non venivano aggiornati i libri contabili per non permettere ai creditori di ricostruire il patrimonio e i movimenti della società.