Chi la prima candidata donna alle elezioni presidenziali in Iran e perché non è una buona notizia

(Di sabato 1 giugno 2024) Sosteneva la repressione e la pena di morte per i giovani manifestantiiani ed una fondamentalista laiscrittainindette dopo la morte del presidente Ebrahim Raisi in un incidente aereo. Zohreh Elahian, 56 anni, indossa abitualmente un lungo velo nero che dalla testa le copre anche il collo fino ai piedi. “Il motto del mio governo è un governo sano, un’economia sana e una società sana”, ha affermato la parlamentare fondamentalista, come riporta l’agenzia di stampa Mehr, dopo aver registrato la sua candidatura. Il Canada nei mesi scorsi aveva sanzionato la politica per aver partecipato alla violenta repressione di donne e ragazze durante le proteste del 2022. Sul sito del governo canadese si legge che “Zohreh Elahian, è menzionata per il suo sostegno alla pena di morte per i manifestanti coinvolti nel movimento Donne, Vita, Libertà”, nato dopo la morte in custodia della curdo-iana Mahsa Amini, arrestata per non aver rispettato il rigido codice di abbigliamento impostodonne.