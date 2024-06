Boniek commenta la scelta di Zielinski | Trasferirsi dal Napoli all’Inter è un passo avanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Intervenuto ai microfoni di Sport.Fakt.pl, Zbigniewha parlato del futuro di Piotr, che lascerà ilper accasarsi a parametro zero: “Penso che sia une non indietro. Piotr sta bene in Italia, stava bene anche ae ora andrà in una squadra che teoricamente può lottare anche per la Champions League. Si tratta di un club pieno di ottimi giocatori, in cui troverà sicuramente il suo spazio. Penso che sia unabuona“. Il presidente della Federcalcio polacca ha poi espresso le sue perplessità in vista degli Europei: “Fisicamente non sarà al massimo perché non ha giocato regolarmente nel club. Ha vissuto mesi difficili e questo potrebbe essere un problema per la Nazionale. Dovrà occuparsene il ct Probierz“.