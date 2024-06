A Roma potrai assaporare i sapori della Campania in perfetto stile Dolce Vita

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di sabato 1 giugno 2024) Nella splendida via Vittorio Veneto, ritorna la bellezza e il fascinocon il locale Allegrío. Questo locale polifunzionale conquista i propri clienti grazie alla qualità eccelsa delle materie prime e alla degustazione di pizze dal sapore autenticamente campano. LEGGI ANCHE:–, ecco qual è il rione più antico e uno dei luoghi più pittoreschicittà Inoltre, la pizza, interpretata in chiave moderna, rispetta itradizione napoletana e, allo stesso tempo, li stravolge con combinazioni uniche e sorprendenti. Il gioco di luci e gli spazi rendono Allegrío il luogoper chi ama il divertimento, lo sfarzo e l’eleganza tipici degli anni. Un incanto per gli occhi, creato dall’estro di Sabrina Corbo, creative director italo-britannica, che ha ideato un concept tutto suo.