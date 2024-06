A Foppolo frana una pista da sci | Tempi di ripristino incerti sarà molto costoso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 1 giugno 2024). Unadi grosse dimensione si è staccata venerdì pomeriggio (31 maggio) sullada sci in discesa del Montebello verso il Passo della Croce-Valgussera. Le immagini, impressionanti, sono state pubblicate sui social dal sindaco diGloria Carletti, sul posto con i tecnici. “Attualmente – spiega – il fronte risulta ancora instabile a causa delle abbondanti precipitazioni, quindi in giornata si sono attivati i monitoraggi e i prossimi giorni verranno effettuati diversi sopralluoghi, da parte dei tecnici ma anche delle istituzioni”, assicura il primo cittadino, al lavoro per “trovare soluzioni” che permettano la “sistemazione del versanteto”. Condizioni meteo permettendo, si parla di 300-400 metri di terra.

Visto che laè “ancora in movimento”, il sindaco spiega che non è stata fatta una prima stima dei danni: “Vediamo i prossimi giorni come si evolve la situazione, poi sapremo qualcosa di più preciso”.