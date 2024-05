Violazione norme etichette sequestrate 48mila bottiglie di liquore per 1mln di euro

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoI carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione Sanità) di Taranto, congiuntamente agli ispettori dell’Ispettorato centrale repressione frodi di Puglia e Basilicata, hanno effettuato un maxi-sequestro didiperdisull’etichettatura per un valore commerciale di circa un milione di. Le verifiche, scaturite da una attività ispettiva in una ditta di imbottigliamento di liquori, alcolici e superalcolici della provincia di Taranto. hanno rilevato diverse irregolarità nell’etichettatura apposte sulletenute in un deposito in attesa della commercializzazione. Le violazioni hanno portato al conseguente sequestro amministrativo di circa 48.000di liquori per un valore commerciale stimato in circa un milione die alla contestazione delle consequenziali sanzioni pecuniarie per oltre 20.