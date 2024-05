Fonte : sport.quotidiano di 30 mag 2024

. G. Ma un’occasione anche per il territorio viareggino stesso. Lo scorso anno la Spv in finale ha dimostrato che esiste un settore giovani di qualità. Archiviati il titolo under 11 vinto dal Camaiore e l’argento under 15 della Pumas di sette giorni fa, stavolta tocca alla under 13, a Castiglione, e alla 17 a Viareggio con ben tre squadre locali in corsa per quest’ultimo tricolore: la Spv (società organizzatrice) allenata da Alessandro Martini, il Cgc Viareggio (di Andrea Facchini e il Forte dei Marmi di Alessandro Barsi.

Under 17 Cgc Spv e Forte dei Marmi inseguono il sogno Tricolore