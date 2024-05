Turchia lesione muscolare per Soyuncu | non recupera per Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Brutte notizie per Vincenzo Montella, ct della, che dovrà fare a meno di Caglar. Il difensore del Fenerbahce si è infatti infortunato proprio all’ultima di campionato e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato unapiù grave del previsto. Brutto colpo sia per, che dopo una prima metà di stagione sottotono all’Atletico Madrid era riuscito a riscattarsi, sia per Montella, che perde una pedina importante in difesa.per: nonperSportFace. .