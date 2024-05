Fonte : firenzepost di 30 mag 2024

Si faranno nuove indagini sulla morte di Enzo Galli, ossia per chiarire le cause del decesso per Covid dell'uomo che, con la moglie Simonetta Filippini, rimase bloccato nel 2021 in India per la pandemia. . Dopo un difficile rimpatrio, entrambi furono ricoverati a Careggi, ma lui morì L'articolo Morte per covid di Enzo Galli a Careggi: gip non archivia e chiede nuove indagini.

Morte per covid di Enzo Galli a Careggi | gip non archivia e chiede nuove indagini Lo rivela la moglie Simonetta Filippini