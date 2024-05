Evacuato tutto il palazzo Monossido nel condominio Una residente è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Le conseguenze più gravi le ha riportate una donna di 35 anni, ma anche altre 9 persone sono finite in ospedale. L’intero, undi 6 piani in via Albino Cei a Sannazzaro de’ Burgondi, è statodopo che è emersa la causa del malore che aveva colpito la 35enne: intossicazione dadi carbonio. I dispositivi in dotazione dei soccorritori, arrivati verso le 15.30 di ieri per l’inizialmente ignoto malessere accusato dalla giovane donna, hanno infatti rilevato la presenza del gas killer sia nel suo appartamento che poi anche inil. Mentre venivano assicurate le immediate cure alla paziente in più gravi condizioni, è scattata la maxi emergenza con l’evacuazione e l’invio sul posto di personale e mezzi per gestire un numero di coinvolti potenzialmente elevato.