El Paraiso | biglietti omaggio per le anteprime col cast in varie città

(Di giovedì 30 maggio 2024) Firenze, Bologna, Roma, Torino, Milano e Napoli sono leche ospiteranno ledi El, acclamata pellicola di Enrico Maria Artale, scoprite come partecipare grazie alla promozione di Movieplayer. Un rapporto contrastato di immenso amore tra madre e figlio, ma anche di soffocante possesso, è quello raccontato da Enrico Maria Artale in El, pellicola che vede Edoardo Pesce nei panni di un quarantenne disoccupato che sbarca il lunario lavorando come piccolo spacciatore insieme all'ingombrante genitrice. Il film, Premio Orizzonti per la Miglior Sceneggiatura e per la Miglior Interpretazione Femminile, e Premio Arca - Cinema Giovani come Miglior Film Italiano a Venezia 2023, approderà nelle sale italiane a partire dal 6 giugno distribuito da I Wonder Pictures.