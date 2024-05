Chiara Ferragni crolla in lacrime e spiazza tutti | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 30 maggio 2024) Personaggi tv. “Sono ridotta cosi”.insta cambiando social: l’imprenditrice, che è stata il simbolo assoluto di Instagram in Italia, da giorni starebbe pubblicando parecchi contenuti su TikTok. Nelle ultime ore l’influencer si è mostrata anche in. ( dopo le foto) Leggi anche: Fedez, arriva il primo commento sulla nuova fidanzata Leggi anche: “È grave”, ma è una fake. Baudo però era davvero in ospedale, ecco il motivoinsta cercando di recuperare il rapporto perduto con i followers, dopo il Pandoro Gate e la separazione da Fedez. E si starebbe servendo di un altro mezzo: Tik Tok.