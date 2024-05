Al via la quinta edizione di Imprese Vincenti il programma di Intesa Sanpaolo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sono storie di successo, di impegno, di attenzione alloaziendale e all'impatto che genera sul territorio quelle protagoniste del progetto, ildilanciato nel 2019 e giunto quest'anno alla- di cui Gambero Rosso è uno dei partner -, per la valorizzazioneche rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del Made in Italy. In questi anni si sono autocandidate alcirca 14.000 PMI, di cui 4.000 solo quest’anno, un segmento diche complessivamente contano 150.000 dipendenti e registrano circa 35 miliardi di fatturato.. Le fasi delTre sono gli step del: la raccolta onlinecandidature e la loro successiva valutazione; l'individuazione; la celebrazioneche vengono fatte conoscere e accompagnate durante un tour di eventi.