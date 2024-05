Mar Rosso, attacco Houthi a una nave greca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il Cairo, 29 mag. (Adnkronos) - I ribellidello Yemen, che l'Iran è accusato di sostenere, hanno attaccato una portarinfusenel Mar. Glihanno lanciato nelle scorse ore cinque missili balistici antida aree dello Yemen sotto il loro controllo verso il Mare la portarinfuse M/V Laax, di proprietà, battente bandiera delle Isole Marshall, ha riferito di essere stata colpita da tre missili, ha reso noto il Centcom precisando che l'imbarcazione è stata comunque in grado di proseguire. Non vengono segnalati feriti. Il Centcom precisa che sono stati inoltre distrutti cinque sistemi Uas (uncrewed aerial systems) sul Mar, lanciati da zone dello Yemen sotto il controllo degli. "E' stato stabilito che i sistemi rappresentavano una minaccia imminente per i mercantili nella regione - si legge in un aggiornamento condiviso su X - Queste azioni vengono intraprese per proteggere la libertà di navigazione e rendere più sicure le acque internazionali per le imbarcazioni Usa, della coalizione e per i mercantili".