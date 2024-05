Euro 2024 Di Canio | Donnarumma non è migliorato Lui capitano? Meglio Jorginho

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “? Non è. Tre anni fa vedevamo delle doti meravigliose: forse ci si aspettava diventasse una macchina da guerra come Buffon, con un errore ogni dieci anni. Invece fa tanti sbagli anche da portiere di basso livello, è carente con i piedi e quindi va in apprensione, alternando poi delle parate incredibili per fisicità e reattività. Se è giusto che sia? No: se succede qualcosa sulla trequarti avversaria, come fai? Rischiamo di incorrere in sanzioni agli altri giocatori. Potrebbe farlo”. Lo ha detto l’ex calciatore Paolo Diin un’intervista al Corriere della Sera parlando della spedizione azzurra ai prossimipei dele dei protagonisti scelti da Luciano Spalletti. Tra i preconvocati c’è anche Nicolò Fagioli, al ritorno dopo il lungo stop per il caso scommesse: “Ne faccio una questione tecnica: è rimasto fuori 8 mesi e non è che la Nazionale debba essere un centro di recupero.