Ponti di pace stop armi Moni Ovadia all’incontro in piazza Mentana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) ’die non basi di guerra’ il titolo dell’iniziativa in programma domani alle 18 in, con la partecipazione di Massimo Lombardi (consigliere comunale di Sbc/Prc), Lorenzo Pavoni dei Murati Vivi di Marola, Anna Camposampiero candidata diTerra e Dignità e(attore e scrittore, nella foto). "I popoli hanno bisogno di medici e non di bombe – dicono gli esponenti diTerra e Dignità – ripudiamo la guerra come risoluzione dei conflitti internazionali, come sancito dalla nostra costituzione. Siamo per interrompere l’invio diall’Ucraina, per fermare il genocidio della popolazione palestinese a Gaza e in Cisgiordania, per avviare processi diplomatici dinei molteplici scenari di guerra".