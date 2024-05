11.27 In una settimana di combattimenti le forze russe hanno perso 10.000 uomini in Ucraina. E' quanto sostiene il comandante delle forze di terra di Kiev , Pavlyuk, riferendosi alla settimana dal 12 al 19 maggio. Distrutti 122 carri armati, 255 veicoli da combattimento, 215 sistemi di artiglieria, ... televideo.rai

Uomini armati rapiscono circa 150 persone in Nigeria - uomini armati rapiscono circa 150 persone in Nigeria - uomini armati nella Nigeria centrale hanno rapito circa 150 persone nell'ultimo rapimento di massa del Paese. Lo hanno reso noto oggi funzionari locali. Gli aggressori in moto hanno preso d'assalto ve ... quotidiano

Roma, rissa in strada in via Torpignattara con bottiglie di vetro e coltelli: il video di un residente - Roma, rissa in strada in via Torpignattara con bottiglie di vetro e coltelli: il video di un residente - La miccia si è accesa in un bar di via Torpignattara (Roma) domenica mattina intorno alle 8. Poi armati di bottiglie di vetro e coltelli, i tre uomini hanno iniziato a picchiarsi in mezzo ... ilmessaggero

