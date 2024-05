Osteoporosi | vitamine D3 e K2 per la salute delle ossa

(Di lunedì 27 maggio 2024) La vitamina K2 e la vitamina D3 sono due nutrienti essenziali per il corretto funzionamento del nostro organismo. Mentre la vitamina K2 è fondamentale per il trasporto del calcio allee per evitare il deposito nelle arterie e nei reni, la vitamina D3 è coinvolta nella regolazione del metabolismo del calcio e nella. La vitamina D3 (COLECALCIFEROLO) è presente naturalmente nel pesce azzurro, tonno, merluzzo, sgombro, pesce spada, molluschi. L’alimento più ricco di vitamina D è l’olio di fegato di merluzzo, di cui si fa uso in particolar modo nei paesi scandinavi. E’ presente nel tuorlo d’uovo e nei latticini. Nei vegetali è presente nella forma D2. in particolare nei cereali integrali, frutta secca, funghi, fagioli e verdure a foglia verde.

