(Di lunedì 27 maggio 2024) Charlese il Principe Alberto non sono gli unici ad aver versato lacrime per la vittoria del pilota Ferrari nel GP didella Formula 1 2024: un commissario di pista travolto dalle emozioni al momento della bandiera a scacchiimprovvisamente in un. .

Albert de Monaco révèle pourquoi il a été ému aux larmes après la victoire de Charles Leclerc - Albert de monaco révèle pourquoi il a été ému aux larmes après la victoire de Charles leclerc - Charles leclerc a réussi un exploit retentissant en remportant pour la première fois de sa carrière le Grand Prix de monaco. De quoi émouvoir grandement le prince Albert, qui s'est confié sur les ... purepeople

Leclerc trionfa a Monaco, il marshal non regge l’emozione: scoppia in un pianto inconsolabile - leclerc trionfa a monaco, il marshal non regge l’emozione: scoppia in un pianto inconsolabile - Charles leclerc e il Principe Alberto non sono gli unici ad aver versato lacrime per la vittoria del pilota Ferrari nel GP di monaco della Formula 1 2024 ... fanpage

Red Bull: Newey può essere la chiave ma c’è un problema - Red Bull: Newey può essere la chiave ma c’è un problema - Red Bull in difficoltà nel GP di monaco. La RB20 soffre, Newey potrebbe essere la chiave per risolvere i problemi del team. La pole di Charles leclerc nel giardino di casa del Principato di monaco ha ... newsmondo