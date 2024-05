Empoli - la felicità di Nicola | Questa salvezza è una delle più belle

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – “Lacon l'per il percorso fatto è unapiùin termini di estetica del gioco e di voglia di crederci fino alla fine. Sono felice per quanto fatto, per i ragazzi e per la società. Ma anche altri avrebbero potuto prendere quel che abbiamo preso noi". Lo ha detto a Dazn il tecnico dell, Davide, dopo aver conquistato lagrazie alla vittoria per 2-1 contro la Roma al 'Castellani'.-Roma 2-1, è: scoppia la festa azzurra "Abbiamo accettato l'uno contro uno a tutto campo contro una grandissima squadra che ci ha messo in difficoltà", ha aggiunto il tecnico. .

Empoli, le pagelle di CM: la firma di Cancellieri e Niang sulla salvezza azzurra - Empoli, le pagelle di CM: la firma di Cancellieri e Niang sulla salvezza azzurra - Empoli-Roma 2-1 Caprile 5,5: non trasmette la consueta sicurezza alla sua difesa, forse non perfettamente posizionato in occasione del pareggio giallorosso. B. calciomercato

Empoli, brividi e gioia: sarà ancora serie A. Roma sconfitta 2-1, in B va il Frosinone - Empoli, brividi e gioia: sarà ancora serie A. Roma sconfitta 2-1, in B va il Frosinone - Gli azzurri vincono in zona Cesarini e fanno festa: per la prima volta giocheranno 4 campionati consecutivi in serie A ... lanazione

Pagelle Empoli-Roma 2-1: Niang regala la salvezza ai toscani, super Cancellieri - Pagelle Empoli-Roma 2-1: Niang regala la salvezza ai toscani, super Cancellieri - Notte indimenticabile per l’Empoli che batte la Roma e conquista la salvezza in Serie A ... A dominare la scena degli MVP 2023-2024 è l’Inter, ma non mancano le belle sorprese e i giusti ... sport.virgilio