Serie A | Frosinone retrocesso - salve Udinese ed Empoli

(Di domenica 26 maggio 2024) La retrocessione inB delè il verdetto dell'ultima giornata diA, conclusasi stasera con quattro partite, due delle quali decisive per indicare la squadra che accompagnerà Salernitana e Sassuolo. A, il giallazzurri sono stati sconfitti 1-0 dall'con un gol di Davies e sono stati condannati dalla vittoria dell'sulla Roma. I toscani sono andati in vantaggio con Cancellieri per essere poi raggiunti prima dell'intervallo da una rete di Aouar, ma nel recupero hanno conquistato lazza con un gol di Niang. Ininfluenti per la classifica, Verona-Inter e Lazio-Sassuolo, conclusesi rispettivamente 2-2, con una doppietta di Arnautovic per i campioni d'Italia, e 1-1. .

