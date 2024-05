Pari e spettacolo al Bentegodi | 2-2 tra Verona e Inter

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 - Chiudono con un bel pareggio. Alpartita spettacolare e a viso aperto tra due squadre senza obiettivi, ma questo non ha impedito una buona intensità e ottime soluzioni tecniche. Una doppietta di Arnautovic non è bastata per il sacco di, perché Noslin e Suslov hanno fatto esplodere il, anche se alla fine c’è stato il brivido con il gol di Sanchez al 92’ annullato per fuorigioco. Esordi per Di Gennaro, a trentuno anni, e di Cisse, classe 2006, segno di una partita di festa ma senza disdegnare voglia e impegno. Si chiude così la Serie A per due squadre che, con i loro rispettivi obiettivi, hanno disputato una grande stagione. La partita Ultima partita dell’anno e un po’ di turnover da entrambe le parti.