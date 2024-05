Niang regala la salvezza all’Empoli! Dramma Frosinone - è in Serie B | tutti i verdetti

(Di domenica 26 maggio 2024) Si è conclusa con il botto l’ultima giornata del campionato diA e sono arrivati anche gli ultimi: iltorna nel campionato diB. Si salva l’Udinese grazie all’arrivo in panchina di Fabio Cannavaro, bravo a compattare l’ambiente ere alla squadra idee e serenità. Un’altra grande delusione per l’allenatore Eusebio Di Francesco. Lasi decide al ‘Castellani’ di Empoli e la Roma nonnulla. La squadra di Daniele De Rossi, già sicura del sesto posto e della qualificazione in Europa League, non si risparmia. La compagine di Nicola passa in vantaggio con Cancellieri, al 45? Aouar trova il pareggio. In pieno recupero ère il definitivo 2-1 e laa Davide Nicola. Lo scontrotrae Udinese si chiude a favore dei bianconeri: un gol di Keinan Davis al 76?tre punti ai bianconeri.

