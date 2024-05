MotoGP - si annuncia un GP di Catalogna pirotecnico? Quante incognite da sciogliere nella gara odierna!

(Di domenica 26 maggio 2024) Alle ore 14.00 di quest’oggi, domenica 26 maggio, prenderà il via il Gran Premio didi. C’è grande attesa attorno alla, perché l’adrenalinica Sprint di ieri – oltre a risultare alquanto godibile – ha lanciato tutta una serie di temi in vista dell’appuntamento del pomeriggio. Tanto per cominciare, chissà che la “Maledizione del battistrada” non si riproponga anche fra poche ore. Sabato, Raul Fernandez, Brad Binder e Francesco Bagnaia sono tutti finiti a gambe all’aria quando si trovavano al comando. Nel qual caso, conviene partire male, come accaduto ad Aleix Espargarò, trionfatore della Sprint! Scherzi a parte, il Gran Premio è aperto a qualsiasi soluzione. Se la-dimezzata ha proposto una serie di capovolgimenti di fronte, la dinamica potrebbe e dovrebbe riproporsi a maggior ragione sulla distanza piena. Peraltro, ieri tutti hanno optato per mescola soft al posteriore.

