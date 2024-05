Esce in digitale e in cd la colonna sonora del documentario su Celine Dion

(Di domenica 26 maggio 2024) LAS VEGAS – Il 21 giugno uscirà ine in cd ladi “I AM:” (Sony Music Entertainment Canada, Legacy Recordings, Feeling Productions Inc.), ildi Amazon MGM Studios, diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor e che debutterà in streaming globale su Prime Video, sabato 25 giugno. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

LAS VEGAS – Il 21 giugno uscirà in digitale e in cd la colonna sonora di “I AM: CELINE DION” (Sony Music Entertainment Canada, Legacy Recordings, Feeling Productions Inc.), il documentario di Amazon MGM Studios, diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor e che debutterà in streaming globale su Prime Video, sabato 25 giugno. lopinionista

