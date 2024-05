Empoli resta in serie A Battuta la Roma 2-1 nel finale da cardiopalma Gol-salvezza di Niang Città in festa Pagelle

(Di domenica 26 maggio 2024) "San Nicola" ce l'ha fatta un'altra volta. L'allenatori dei miracoli non si è smentito. L'batte la(2-1) in unda infarto einA. Grazie a un fanstatico gol nel recupero diche resterà, nell'immaginario collettivo empolese, come l'uomo della provvidenza, capace di caricarsi la squadra sulle spalle e di portarla fuori, al riparo dalla retrocessione. Alla qualecondannato il frosinone, insieme al Sassuolo e alla Salernitana L'articolo proviene da Firenze Post. .

L’Atalanta trionfatrice in Europa è la vittoria di una città e una provincia, quella di Bergamo, poco più di un milione di abitanti, piccola ma diventata grande calcisticamente, come le metropoli, senza mai fare il passo più lungo della gamba. Una realtà diventata internazionale senza mai ... ilgiorno

Sono arriva te le conferme per la pronta permanenza di un tecnico di Serie A, non dovrebbe lasciare la nave in questa finestra di mercato. Gli scorsi giorni hanno raccontato qualcosa di storico, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha vinto l’Europa League a discapito del Bayer Leverkusen di Xabi ... rompipallone

FROSINONE , UDINESE ed EMPOLI si giocano la salvezza all’ultima giornata di SERIE A: gli incastri degli ultimi 90? Saranno 90 minuti di fuoco per tre squadre, con la possibili tà che siano anche gli ultimi trascorsi in SERIE A. FROSINONE 35, UDINESE 34, EMPOLI 33. Ore 20,45, fischio d’inizio ... calcionews24

Davis, santo subito: l’Udinese resta in serie A, è il trentesimo anno consecutivo - Davis, santo subito: l’Udinese resta in serie A, è il trentesimo anno consecutivo - Se ti salvi all’ultima giornata non può esserci anche la lode, ma la vittoria di Frosinone vale la trentesima partecipazione di fila alla serie A, un record per una ... la palla al balzo quando ... messaggeroveneto.gelocal

Serie A - Le pagelle di Empoli-Roma 2-1: miracolo Niang, Cancellieri decisivo, male Abraham, Dybala punge poco - serie A - Le pagelle di Empoli-Roma 2-1: miracolo Niang, Cancellieri decisivo, male Abraham, Dybala punge poco - serie A - I toscani confezionano l'impresa grazie al guizzo ... alla fine sono le uniche vere parate che deve compiere. Attento per il resto. Bartosz BERESZYNSKI 6 - Partecipa all'azione dell'1-0 con ... eurosport

L’Udinese resta in Serie A: ora la società torni a fare progetti - L’Udinese resta in serie A: ora la società torni a fare progetti - Un collega ci detto, mentre guardavamo con preoccupazione a quella squadra impaurita in balia dei risultati altrui piuttosto che protesa in avanti a prendersi la salvezza: l’importante è restare in ... messaggeroveneto.gelocal